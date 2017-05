Polícia Marítima resgata tripulante de embarcação à vela

Uma equipa do piquete da Polícia Marítima do Douro resgatou, no dia 28 de abril, pelas 18h00, um individuo que se encontrava em risco de afogamento, nas águas do rio Douro.

Após comunicação do Centro de Operações Marítimas (COMAR) a Polícia Marítima dirigiu-se de imediato para o local, tendo-se deparado com uma pessoa na água, agarrada a uma embarcação à vela de 4.2m, com um tripulante a bordo. Esse tripulante não conseguia governar a embarcação por se encontrar com o leme partido, nem recuperar o tripulante que se encontrava na água.

Depois de resgatado o individuo para bordo da lancha da Polícia Marítima, o mesmo foi conduzido à Douro Marina, local onde a embarcação acabou também por chegar pelos próprios meios.

De acordo com a versão dos tripulantes, o acidente aconteceu quando velejavam na foz do rio Douro, sendo que, depois do leme se ter partido, um dos tripulantes foi projetado para a água.