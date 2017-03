Estação Salva-vidas de Cascais socorre praticante de Kitesurf na Praia de Carcavelos

O Capitão do Porto de Cascais, em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC – Lisboa), coordenou durante a tarde de hoje, dia 3 de março, o socorro a um praticante de kitesurf, na praia de Carcavelos.

O alerta foi dado pelas 16h20 por um popular que avistou um desportista náutico a separar-se da sua prancha. Foi empenhada de imediato uma embarcação da Estação Salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) de Cascais e uma equipa da Polícia Marítima ao longo da praia de Carcavelos e da Torre, na tentativa de encontrar o praticante.

Pelas 17h05 os elementos a embarcação salva-vidas encontrou o praticante de kitesurf numa pequena embarcação, a operar em condições de mar muito adversas, acabando por ter que ser transbordado para a embarcação salva-vidas, e deixado na Marina de Oeiras pelas 17h20, sem qualquer necessidade de assistência médica.

No regresso da embarcação à estação salva-vidas, verificando-se vento com cerca de 45 km/h, foi ainda recolhido um praticante de Stand-up Paddle, ao largo da praia da Parede, considerando a aproximação do fim do dia e o aviso de rajadas de vento até 80 km/h promulgado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Alerta-se que, através de Edital do Capitão do Porto, limita-se a prática destas atividades a ventos até 30 km/h.​