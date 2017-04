Madeira lidera Capítulo Ibérico da ICCA

Nos próximos dois anos, caberá ao destino Madeira liderar o Capitulo Ibérico, dentro daquela que é a maior Associação Internacional de Turismo de Negócios – a ICCA.

A eleição de Ricardo Vieira, representante nesta organização e seu anterior vice-presidente, com a responsabilidade por esta área dentro da Associação de Promoção da Madeira, para assumir este desafio, realizou-se, ontem, no âmbito da Reunião Anual e Assembleia Geral da ICCA que, a convite da Região, decorreu, nos últimos 3 dias, no Hotel Vidamar, no Funchal.

A Direção do Capítulo Ibérico varia, de dois em dois anos, entre Portugal e Espanha.

A Madeira apresentou a sua candidatura, conquistando a presidência, o que o Presidente da Associação de Promoção da Madeira e Secretário Regional do Turismo, Eduardo Jesus, considera como sendo «uma excelente oportunidade para que a Região continue a afirmar-se como destino de negócios, capaz de acolher e atrair, com qualidade, a realização de eventos de média e grande dimensão».

Ao longo dos trabalhos, cerca de 70 membros e convidados abordaram diversos temas ligados à área de turismo de negócios, dando especial atenção às redes sociais e à troca de conhecimento e experiências entre os diversos capítulos europeus, como é o caso do Reino Unido, Irlanda, Escandinávia e, também, do capítulo Latino Americano.

A reunião anual contou, ainda e, pela primeira vez na história, no que concerne aos capítulos, com a presença da Presidente da ICCA Internacional, que acompanhou e participou nos projetos.

Refira-se que, à semelhança do que acontece a nível nacional, também a Madeira tem vindo a reforçar a sua atratividade na captação de Congressos e Conferências, quer nacionais quer internacionais.

Em 2016, o destino acolheu mais de 200 grandes eventos e a expetativa é a de que, este ano, este número possa aumentar em cerca de 10%.

Na ICCA – Associação Internacional de Congressos e Convenções, a maior e mais representativa Associação existente na área do turismo de negócios, a nível mundial, Portugal e Espanha integram o Top 20, no que respeita a reuniões e congressos ocupando o 12º e 13º, respetivamente, num total de 127 países.