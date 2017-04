Barmens madeirenses no Concurso Nacional de Cocktails Estoril 2017

A Associação Barmen da Madeira encontra-se no Estoril com os Barmen madeirenses para participar amanhã, domingo, dia 23, no concurso nacional de cocktails que se realiza-se na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril .

Este invento na modalidade clássica conta com a presença de 8 Barmen da Madeira 8 Barmen do Algarve e 8 Barmen do Estoril .

Os vencedores iram representar Portugal no próximo mês de Outubro no concurso Mundial que este ano realiza-se na Dinamarca .

A equipa da Madeira, liderada pelo seu presidente Alberto Silva, tudo fará para continuar a levar o bom nome da Madeira além fronteiras .