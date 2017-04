Resgate de tripulante de navio de transporte de gás no Funchal

O Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em articulação com o Capitão do Porto do Funchal, o Serviço Regional de Proteção Civil e o Serviço Emergência Médica Regional, coordenou o resgate de um tripulante de 58 anos, de nacionalidade alemã, do navio GASCHEM BALTIC.

O alerta para as autoridades portuguesas ocorreu após insucesso na tentativa de resgate por via aérea, realizada na quarta-feira, dia 19 de abril, a 80 milhas a Oeste do cabo de Finisterra, na Galiza.

Este alerta foi acompanhado pelo Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, tendo sido desencadeados os procedimentos estabelecidos para este tipo de operação, em articulação com Serviço Regional de Proteção Civil e o Serviço Emergência Médica Regional.

Devido ao quadro clinico do tripulante, foi determinada a aproximação do navio até cerca de uma milha do porto do Funchal, de forma a garantir as condições de segurança para o salvamento por via marítima.

Para proceder ao resgate, foi acionada a embarcação salva-vidas da Capitania do Porto do Funchal (ISN SR40), com a equipa de resgate e uma equipa médica da EMIR a bordo, tendo sido efetuado com sucesso pelas 17h28, e o paciente entregue aos cuidados da equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, ativados pelo Serviço Regional de Proteção Civil.

O GASCHEM BALTIC é um navio tanque de transporte de gás, com 130 metros de comprimento, e encontrava-se em trânsito entre a Europa e o Brasil.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.