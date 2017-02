Museu do Açúcar promove workshops

O Museu A Cidade do Açúcar começa esta semana a dinamizar uma série de workshops, conferências e seminários temáticos que vão decorrer durante todo o ano de 2017, sob o título de “O Ciclo do Açúcar”. A principal missão deste conjunto de eventos é dar a conhecer aos visitantes os principais testemunhos da produção e tecnologia açucareira que este museu preserva no seu acervo, daquele que é um dos períodos económicos mais significativos de toda a História da Madeira (séculos XV a XVII). Estas serão atividades pensadas para todos os públicos e que vão permitir que o museu se torne mais interativo entre a sua exposição e a comunidade.

O primeiro workshop deste ciclo será já realizado esta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, pelas 15h, sobre o tema “Doces de Alfenim e Frutas Cristalizadas ”, e tendo como orador convidado o Mestre Catanho José. Catanho José nasceu no Funchal e desde cedo desenvolveu o gosto pela pastelaria, profissão que exerce há mais de 50 anos. O fascínio pela produção açucareira levou a que eventualmente se dedicasse à escultura em açúcar, tendo já realizado inúmeras obras, representativas dos mais variados temas. Atualmente, é um dos únicos mestres na Madeira que continua a recriar esta arte secular.

Neste evento, os participantes poderão, assim, observar a conceção, bem como experimentar esta iguaria já extinta na Região, a partir dos trabalhos do Mestre Catanho José. Será igualmente abordado o processo de cristalização de frutas, utilizado para conserva, um método que foi em tempos pioneiro na Região. As inscrições para o workshop são gratuitas mas limitadas ao espaço existente e podem ser feitas em museu.acucar@cm-funchal.pt .

O Museu A Cidade do Açúcar reabriu as portas em julho de 2016, encerrando um hiato de seis anos, imposto pelas inundações do temporal de 20 de fevereiro de 2010, e a resposta de madeirenses e turistas tem sido um sucesso, com mais de 4000 visitantes nos primeiros seis meses de funcionamento, números que traduzem bem a dinâmica que foi empregue ao novo espaço. Para 2017, o objetivo é continuar a diversificar, a inovar e a chegar a novos públicos.