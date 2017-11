“Percurso à Descoberta dos Tesouros da Ilha” nesta sexta-feira

Shares

Nesta sexta-feira, dia 3 de novembro, às 16 horas, realiza-se o “Percurso à Descoberta dos Tesouros da Ilha”, que terá início no Museu do Açúcar e terminará no Museu do Bordado, às 17:30H.

As visitas às duas instituições têm como mote o livro “Tesouros da Ilha”, apoiado pela Câmara Municipal do Funchal e pelo Teatro Baltazar Dias, da coleção Mais Madeira.

Este conjunto de obras pretende levar ao público infanto-juvenil o resultado das investigações levadas a cabo pelo projeto do DEM – Dicionário Enciclopédico da Madeira.

O volume “Tesouros da Ilha”, cuja área temática é a economia, é uma história da História da economia da Madeira, realizada com o propósito de cativar os pequenos-grandes leitores e dar-lhes a conhecer factos, personalidades e produtos ligados ao desenvolvimento das ilhas do arquipélago. A visita a lugares emblemáticos, como o Museu do Açúcar e o Museu do Bordado, na

cidade do Funchal, corresponde, igualmente, à ideia de que os espaços urbanos de cultura são lugares vivos e devem ser, por isso, frequentados como plataformas de encontro entre o passado e o futuro. O “Percurso” é de entrada livre e aberto a todos.