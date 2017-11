A última tartaruga do Aquário Vasco da Gama vai ser libertada no mar

Shares

A última tartaruga marinha que esteve em exposição no Aquário Vasco da Gama será libertada no mar, esta quinta-feira, dia 2, ao largo de Aveiro, com o apoio da Autoridade Marítima Nacional.

Recorde-se que foi no dia 30 de junho que a tartaruga foi transferida para o Centro de Recuperação de Animais Marinhos (CRAM), em Aveiro, onde passou por um processo de reabilitação e recebeu um conjunto alargado de cuidados médicos, em ambiente de stress reduzido.

Chegou agora o momento de a devolver ao mar, a sua verdadeira casa, para continuar em liberdade o seu ciclo de vida.