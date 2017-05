Manifestação “às portas” do Consulado da Venezuela no Funchal

O Movimento Civil “Luso-venezolanos Por La Verdad” organizaram uma manifestação que irá decorrer nesta quarta-feira, dia 17, às portas do Consulado da Venezuela no Funchal, na Rua do Frigorífico, no Funchal.

O objetivo desta iniciativa é, segundo a organização, “para exigir aos seus responsáveis respostas aos apelos de ajuda humanitária e para solicitar que interceda ante o Governo daquele país, a reduzir a brutal repressão contra manifestantes pacíficos que já provocou mais de 35 mortes em mês e meio de enfrentamentos nas ruas”. A manifestação está agendada para as 08:30 horas.