Projecção-Arte Contemporânea de Hernando Mejia na Casa da Luz

O Projeto + PROJECTION AC – Projeção de Arte Contemporânea, é fruto da tese “Projeção Digital da Arte Contemporânea no Espaço Público: A difusão e formação desde a cidade, do Doutoramento em Média-Arte Digital da Universidade Aberta/Universidade do Algarve.

Parte da investigação tem sido divulgada no artigo científico: “Proyección multimedia mural en el espacio público: la difusión y formación a partir de la urbe”, (Projeção multimédia mural no espaço público: a difusão e formação a partir da Urbe), apresentado em conferência no ARTECH 2015 e publicado no livro de atas da Sétima Conferência Internacional de Artes Digitais de ARTECH 2015, realizada em Óbidos, Portugal, março de 2015.

No âmbito da formação do indivíduo, na vertente da educação visual, formula-se a promoção e difusão dos diferentes conceitos do pensamento contemporâneo, colocados ao dispor do público com vista à promoção da educação, a partir dos diferentes espaços de socialização do ser humano na cidade, como factor de democratização do acesso ao conhecimento. Neste sentido, projetando-se nas estruturas arquitectónicas das áreas centrais mais importantes da cidade, pretende-se sobretudo uma educação obtida através da cultura de “massa”, da cultura visual, onde se permite ao indivíduo ter uma nova aproximação e compreensão das diferentes linhas do pensamento, aumentando as perspectivas e a apreciação dos diferentes paradigmas que nos propõe a contemporaneidade, na expansão do pensamento do novo indivíduo e na reflexão sobre os diferentes conceitos, momentos e fundamentos da nossa própria sociedade, desde a própria urbe.