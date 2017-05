Venda de produtos alimentares aumenta 12% nos Açores

A compra de produtos alimentares nas grandes superfícies comerciais dos Açores, de acordo com a informação divulgada pelo Serviço Regional de Estatística, aumentou cerca de 12 por cento em abril, comparativamente ao mesmo mês de 2016.

“Os indicadores estatísticos conhecidos referentes à venda de comércio a retalho de produtos alimentares são mais uma confirmação do crescimento e da retoma económica que se verifica nos Açores”, afirmou o Vice-Presidente do Governo.

Sérgio Ávila destacou que este crescimento “confirma o aumento significativo do rendimento disponível das famílias, um crescimento significativo da atividade económica e, particularmente, uma dinâmica consistente no que concerne à evolução dos indicadores de produção e rendimento”.

O governante sublinhou que este dado estatístico, “associado àqueles que têm vindo a ser conhecidos ao longo dos últimos tempos”, comprovam que “a retoma da atividade económica dos Açores não só é consistente, como tem vindo a ter ritmos de crescimento cada vez superiores”.

Nesse sentido, apontou “o crescimento do emprego, a redução do desemprego, o aumento do Produto Interno Bruto, as perspetivas de evolução de vendas por parte das empresas açorianas e a confiança, quer dos consumidores, quer das empresas em termos de investimento privado”.

Esta realidade, afirmou Sérgio Ávila, suporta “uma perspetiva positiva de evolução macroeconómica dos Açores ao longo deste ano, na sequência daquilo que se tem vindo a verificar em termos de retoma ao longo dos últimos anos”.

O índice de vendas do comércio a retalho de produtos alimentares é obtido tendo por base o Inquérito Mensal ao Volume de Negócios e Emprego no Comércio a Retalho junto de empresas da Região.