O Comando da Zona Marítima do Sul vai assinalar o Dia da Marinha nos próximos dias 20 e 21 de maio com os navios do dispositivo naval abertos a visitas.

O NRP Escorpião estará atracado no Ponto de Apoio Naval de Portimão e o NRP Cisne estará atracado no cais de Olhão, podendo ser visitados nos períodos das 10 às 12 horas e das 14 às 18 horas.