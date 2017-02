Marinha apoia Direção de Faróis na manutenção do assinalamento marítimo do canal de Olhão

Foi realizada com sucesso, no período de 13 a 15 de fevereiro, mais uma missão de balizagem no canal de Olhão. Esta ação contou com a participação de uma equipa multidisciplinar, que incluiu pessoal da Secção de Balizagem da Direção de Faróis, mergulhadores da Marinha, enfermeira do Comando da Zona Marítima do Sul, pessoal da Capitania de Olhão e Faroleiros do Farol de Santa Maria, com a colaboração da Docapesca de Olhão.

A balizagem marítima é a atividade destinada a edificar e manter um conjunto de ajudas à navegação num determinado local ou via navegável que, em conjunto, proporcionam informação suficiente e oportuna à navegação em segurança numa via navegável. As ajudas à navegação podem ser constituídas por exemplo por bóias, balizas, farolins e sistemas automáticos com informação de identificação e posicionamento (AIS).