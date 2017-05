Anturio renova imagem e abre novos escritórios

A Anturio, empresa portuguesa especialista na instalação e implementação do ERP PHC, desenvolvimento de software próprio e integrações com plataformas web e móveis, renovou totalmente a sua imagem, apostando forte no Business Software, o core da empresa, e num posicionamento internacional. Nova imagem visa refletir uma maior aposta internacional e a expansão que a Anturio está a conhecer. A equipa vai aumentar este ano, com a abertura de novos escritórios em Faro e no Porto. 2018 será ano de forte aposta internacional, sobretudo no mercado europeu.

