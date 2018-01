Anturio cresce 50% em 2017 com recorde anual de vendas

Shares

A Anturio fechou o ano 2017 com um crescimento de 50%, atingindo, pelo 6o ano consecutivo, um recorde anual de vendas, que se cifra num volume de faturação de 1,8 milhões de euros.

«Este crescimento deveu-se a um enorme esforço comercial, com uma equipa técnica sólida e competente, à abertura de duas novas frentes, com os escritórios de Faro e do Porto, ao reforço da equipa comercial e técnica do escritório da Madeira e à fusão e aquisição de carteiras de clientes, que proporcionaram uma alavancagem significativa da empresa», explica Duarte Freitas, CEO da Anturio.

O ano 2017 trouxe também novos projetos de monta à Anturio, com especial destaque para as áreas da Construção, Imobiliária, Aeronáutica, Indústria Têxtil, Hotelaria e Turismo. Além disso, a empresa contratou 17 novos colaboradores, para as áreas de consultoria, suporte, gestão de projeto e de negócio, estando dispersos pelas várias unidades de negócio e escritórios.

Quando aos mercados externos, o negócio internacional da Anturio representa atualmente 5% do total, maioritariamente em Angola, Moçambique e Espanha.

2018 vai ser ano de consolidação de investimentos

Com uma previsão de crescimento de 20%, o ano que agora se iniciou será um período de consolidação dos investimentos de 2017, estando prevista uma maior aposta no Marketing e nos Recursos Humanos. Está prevista ainda a contratação de 10 novos colaboradores e haverá lugar a um novo investimento no mercado europeu, que «será revelado a seu tempo», desvenda o CEO.

Além disso, «a Anturio está interessada na aquisição ou fusão com Parceiros PHC em zonas estratégicas do país, de forma a potenciar sinergias e a projetar um futuro de sucesso, pelo que estamos recetivos a falar abertamente sobre esta possibilidade para a criação de uma só equipa vencedora», revela Duarte Freitas.

Quanto a apostas comerciais, o responsável destaca o ERP PHC Web, uma ferramenta que «está em larga expansão e é a tendência atual no mercado empresarial». Trata-se de um ERP que «favorece a mobilidade, dado ser multiplataforma e disponibilizar informação em tempo real aos clientes», adiciona Duarte Freitas. Além disso, a Anturio está ainda a explorar duas novas áreas de especialização: a interação com Workflows (BPM) multiplataforma (web, email, app, desktop) e o BI de soluções externas integrado e alimentado pelo ERP PHC.