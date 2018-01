Casal detido na Califórnia por tortura e abuso de menores

Shares

Um casal da cidade de Perris, no estado da Califórnia, foi preso na segunda-feira por suspeitas de tortura e abuso de menores, porque mantinham os filhos acorrentados às camas e mal-nutridos.

O cenário dantesco, segundo o LA Times, foi descoberto pela polícia no domingo, depois de uma das vítimas ter conseguido fugir e ligado para o 911 (o equivalente norte-americano do 112). De acordo com uma declaração divulgada pela polícia de Perris, a jovem terá utilizado um telemóvel que encontrou em casa.

Dentro da casa foram descobertas “várias crianças acorrentadas às suas camas” que eram mantidas “na escuridão” e rodeadas “de cheiros nauseabundos”. A criança mais nova tinha dois anos e, à semelhança da rapariga que fugiu e dos restantes irmãos, apresentavam graves sinais de subnutrição.

Os pais, David Allen Turpin (57 anos) e Louise Anna Turpin (49 anos), estão em prisão preventiva, sujeitos a uma fiança de nove milhões de dólares.