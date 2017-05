Vereador foi detido por resistência à PSP

Clemente Alves, vereador do PCP na Câmara Municipal de Cascais, foi hoje detido pela PSP quando estava a participar numa manifestação ilegal contra uma obra no concelho, tendo sido detido depois de reagir de forma agressiva ao pedido das autoridades para abandonar o local.

“Os agentes policiais tentaram que o vereador abandonasse o local, mas este tratou mal um polícia, desobedeceu às ordens e resistiu. Foi detido e levado para a esquadra do Estoril”, indicou à Lusa fonte Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa.

Terá sido levado para a esquadra da PSP de Cascais.

A manifestação decorria no local onde está a decorrer a construção de um parque de estacionamento, em S. João do Estoril. O vereador ter-se-à colocado em frente às máquinas e quis impedir os trabalhos, defendendo que ali deveria ficar um espaço verde. Na passada quinta-feira, Clemente Alves acusara a Câmara Municipal de Cascais de estar a cometer um “atentado ambiental” na Quinta da Carreira, em S. João do Estoril, “com a construção dum parque de estacionamento para 200 automóveis numa área classificada no Plano Director Municipal como Reserva Ecológica e em leito de cheia”.