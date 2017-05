Turismo com crescimento consolidado

Todos os indicadores do Turismo na Madeira cresceram nos últimos dois anos e tudo aponta para que, em 2017, continue a existir um crescimento, que o governo quer que seja consolidado, estando apostado na requalificação das camas existentes e na formação profissional.

Para o Presidente do Governo, a Região está a acautelar o futuro do setor, de que são exemplo o POT (Plano de Ordenamento do Turismo) e o Plano de Estabilidade 2017/2021, “elaborado e aprovado com a colaboração de todos os agentes e hoteleiros”.

Miguel Albuquerque falava na inauguração do Santa Cruz Village Hotel, uma aposta de investidores venezuelanos. Propósito para o Presidente do Governo dizer que apesar do período conturbado, “está esperançado que mais cedo ou mais tarde a situação vai melhorar e a Venezuela voltará a ser uma país de oportunidades e desenvolvimento para as nossas comunidades”.