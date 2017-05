Dia Internacional da Liberdade de Imprensa assinalado no Museu de Imprensa da Madeira

No âmbito do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa realiza-se uma conferência promovida pela Universidade da Madeira, em colaboração como o Museu de Imprensa da Madeira, sobre o “Discurso Jornalístico na Imprensa Regional Madeirense no início do Séc. XX – opinião e informação na cobertura dos Bombardeamentos do Funchal de 1916 e 1917 no Diário de Notícias e no Diário da Madeira”.

A conferência terá lugar nesta quarta-feira, dia 3 de maio, a partir das 10 horas, no Museu de Imprensa da Madeira (Câmara de Lobos).