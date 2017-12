AJEMed Madeira apresneta “Passar a Perna ao Medo”

Shares

A Associação Juvenil de Medicina da Madeira (AJEMed Madeira) apresenta, no dia 20 de Dezembro, pelas 16 horas, o novo Livro: “Passar a Perna ao Medo”, no Museu de Imprensa da Madeira, Livro da autoria da Psi Carolina Dionísio e Prof. Rui Caetano.

Este livro surge no âmbito da 1ª Edição do Hospital dos Pequeninos, que se realizou também no Museu de Imprensa da Madeira em Câmara de Lobos e teve a chancela da AJEMed Madeira com o apoio da Secretaria Regional da Educação, Secretaria Regional da Saúde, SESARAM e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Sendo que a AJEMed Madeira agora edita este livro para poder continuar a sua missão de desmistificar o Medo em Saúde às Crianças, de uma nova forma, através de um conto infantil.

“Durante a infância é inevitável as crianças terem de ir ao médico, o que, às vezes, causa muito receio. O medo do desconhecido e da dor e a tenra idade não permitem perceber que, por vezes temos de senti-la para melhorarmos. Saber o que irá acontecer irá trazer-lhes segurança na hora de da consulta, daí o surgimento do conto Passar a Perna ao Medo”, segundo Jaime Miguel Abreu, responsável pela apresentação do livro e presidente da AJEMed Madeira.

Neste conto, a Psicologia encontra-se aliada à Literatura, abordando muitos dos medos sentidos pelo Salvador [Mascote Oficial do Hospital dos Pequeninos e da AJEMed Madeira] e de como estes dominavam o seu dia-a-dia quando tinha de ir a uma consulta médica. Transmite-nos que o melhor método para combater o medo, sendo uma narrativa que pode servir de guia tanto aos filhos como aos pais.

Recorde-se que o Hospital dos Pequeninos é um projecto infantil do “faz-de-conta” que as crianças em idade escolar são estimuladas a perder o medo da visita ao médico. Sendo as crianças, enquanto cuidadoras, são desafiadas a levar os seus brinquedos preferidos (doentes) ao hospital simulado. A edição de 2017 decorreu no Museu de Imprensa em Câmara de Lobos, entre os dias 17 a 21 de Julho.