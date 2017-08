12 Polvos serão entregues aos bebés nos Cuidados Intensivos do Hospital do Funchal

A Associação Juvenil de Medicina da Madeira (AJEMed Madeira) irá entregar, esta sexta-feira, dia 25, pelas 17 horas, a primeira remessa de 12 Polvos de Crochet à Unidade de Cuidados Intensivos NeoPediátricos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, ao Abrigo do Projecto “Amiguinhos da Encubadora – Polvos de Crochet”.

O Projecto “Amiguinhos da Encubadora – Polvos de Crochet” é um projecto informal onde voluntários fazem polvos de crochet com material 100% algodão e doam para poderem ajudar os bebés prematuros. Desde o projeto original, a ideia é que os polvinhos não sejam comercializados, mas sim feitos e distribuídos de forma voluntária. Estes polvos ajudam bebés prematuros a sentirem-se mais seguros e confortáveis em maternidades por todo o mundo.

Segundo se verificou na Dinamarca (país onde se iniciou este projecto), quando o recém-nascido está dentro da barriga, ele brinca com o cordão umbilical, que se parece com os tentáculos do polvo, e apoia-se na parede uterina, que se assemelha à cabeça do brinquedo. Os pequenos ainda arrancam menos os fios de equipamentos de monitoração e a sonda de alimentação quando estão acolhidos pelos bichinhos, o que é muito comum acontecer com bebés internados. Também é observada uma recuperação mais rápida das crianças. Há realmente uma melhoria na estabilidade da frequência cardíaca e na respiração dos prematuros e eles ganham peso mais rápido também.

Após a recolha de alguns apoios a AJEMed Madeira conseguiu financiamento para aquisição do material necessário a execução do projecto, tendo como principal aliado neste projecto o Centro da Mãe (IPSS).

Segundo Sofia Araújo Figueira, “neste momento estamos a preparar workshops em Casas do Povo, Centros Comunitários, IPSS, ou com grupos de pessoas que pretendam aprender e serem voluntárias neste projeto, sendo que cabe à AJEMed Madeira recolher os polvos e avaliar os parâmetros de qualidade e segurança, e fazer a entrega no SESARAM. O projeto deverá ser divulgado pelo facebook, possivelmente em alguns meios de comunicação social e no tradicional boca-a-boca”.