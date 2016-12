Realiza-se amanhã, quinta-feira, dia 29, pelas 12:30 horas, a inauguração da Sala dos Utentes do 3.º piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça e à entrega de 10 televisores, com o apoio do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no 3.º piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no âmbito do seu 30.º aniversário.