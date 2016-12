‘Desafios das migrações na era da Globalização’ em debate

O ciclo de conferências conta com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, Plataforma de Apoio aos Refugiados e Plataforma Global de Assistência Académica de Emergência a Estudantes Sírios. Todas as conferências são proferidas em inglês sem tradução em simultâneo.

O Instituto de Ciências da Saúde, da Universidade Católica Portuguesa, em conjunto com a Faculdade de Ciências Humanas e em colaboração do Alto Comissariado para as Migrações, organiza o ciclo de Conferências Internacionais – Desafios das migrações na era da globalização: Cuidados de Saúde Mental, Educação e Cultura, que decorrerá em janeiro e setembro de 2017, dividido em várias conferências mensais.

You May Also Like