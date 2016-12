Pestana Hotel Group forma maior equipa para São Silvestre

No âmbito da Pestana Xmas Tree, o Pestana Hotel Group formou a equipa mais numerosa que irá participar na São Silvestre do Funchal, que tem lugar hoje dia 28 de dezembro. Entre colaboradores, clientes, familiares e amigos, de 10 nacionalidades diferentes, serão 282 participantes na 58ª Volta à Cidade do Funchal e na Caminhada/Marcha da Saúde, com as “cores” do Pestana Hotel Group.

Esta iniciativa sob o lema “Run With Us”, da responsabilidade do Pestana Hotel Group, reveste-se de carácter solidário, uma vez que, com um valor semelhante ao despendido nas inscrições de todos os elementos da equipa, foram adquiridos presentes para 40 crianças carenciadas de 4 instituições do Funchal.

Estes presentes, desejados, previamente e individualmente, por cada uma das 40 crianças, serão entregues pelos elementos da equipa do Pestana Hotel Group, na Pestana Xmas Tree, na Praça CR7, no Funchal, antes do início das provas, hoje pelas 18.30.