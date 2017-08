Septuagenária esfaqueada, tendo sido retirado os 95 euros que trazia, está internada

A Policia Judiciária através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal e em colaboração com a PSP identificou e deteve um homem pela prática dos crimes de homicídio na forma tentada e roubo.

O arguido utilizou uma faca para agredir a vítima de 74 anos provocando-lhe várias perfurações na zona occipital que obrigaram ao seu internamento hospitalar. Em seguida apropriou-se da carteira de onde retirou cerca de 95 euros que usou de imediato na compra de produto estupefaciente.

Os factos aconteceram, no dia de ontem, na cidade do Funchal.

O detido, de 37 anos de idade, vai ser presente às autoridades judiciais para aplicação de medida de coação tida por adequada.