Cordas apresenta viagem musical pelos Sete Chakras

O Festival Cordas, a acontecer de 10 a 17 de setembro, na vila da Madalena, convida a população para uma viagem musical num ambiente acústico e devocional que tanto navega na Música New Age como na Música do Mundo. O evento especial encerra a segunda edição do festival, no domingo 17 de setembro, pelas 18h, no Jardim dos Maroiços. “O cenário natural do relvado, ao lado do majestoso Maroiço, no centro da vila, é o palco perfeito para este evento” confirma Terry Costa, o diretor artístico da MiratecArts e fundador do Festival Cordas. O evento tem uma plateia limitada a rodear os artistas, lugares reservados para os portadores do Passe MiratecArts, que podem ser adquiridos na Biblioteca Auditório da Madalena, durante a hora de expediente.

“Som das Esferas” é um projecto concebido por João da Ilha, que representa uma viagem pelos Sete Chakras principais do nosso ser. São sete peças instrumentais dedicadas a cada Chakra, que tiveram por inspiração a natureza de cada um e que pretendem concretizar uma conexão a esses centros de energia, assim como transmitir uma mensagem em ondas de energia musical.

João da Ilha, com a sua voz e as suas guitarras acústicas explora diferentes afinações, volta ao Pico depois da sua participação no Azores Fringe há 5 anos. Desta vez, o músico vem acompanhado por Vasco Ribeiro Casais, com viola braguesa, cavaquinho e estreia na ilha montanha o instrumento nyckelharpa. A nyckelharpa é um instrumento tradicional da Suécia, de corda friccionada, equipado com teclas e cordas de ressonância que lhe conferem uma sonoridade característica.

O Festival Cordas apresenta ao público a oportunidade de aprender sobre instrumentos de corda do mundo, novas sonoridades e artistas de várias culturas, não esquecendo os artistas açorianos e a tradicional Viola da Terra