Azores Fringe celebra Madalena “Cidade do Vinho”

A mais jovem vila da ilha do Pico, a Madalena, é a anfitriã do epicentro do festival internacional de artes, Azores Fringe. E, este ano, também celebra o título de Cidade do Vinho 2017 em Portugal. A programação da MiratecArts no Azores Fringe dá destaque à Cidade do Vinho através de exposições de arte, a acontecer na Madalena de 26 de maio a 30 de junho. Quatro artistas do Pico e um Holandês apresentam os seus trabalhos na temática.

O primeiro programa na agenda do festival é “Cidade do Vinho”, apresentando a fotografia de José Feliciano e Pedro Silva, num convite para viajar a vários locais no centro da vila da Madalena. No dia de abertura, sexta 26 de maio pelas 16h, com o ponto de partida da Delegação do Pico da ALRAA (Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores), a audiência vai ser guiada para visitar cafés e escritórios, terminando na Câmara Municipal da Madalena, que acolhe a Exposição Coletiva Fringe. José Feliciano apresenta a sua visão da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, assim como outras imagens relacionadas com o tema. Pedro Silva, abrangendo o mesmo tema, mas num projeto mais específico, apresenta vitivinicultores da Picowines, Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico.

No edifício da Segurança Social na Madalena, um novo espaço a ser explorado pela MiratecArts, no Azores Fringe, os visitantes e os clientes vão ser presenteados com a pintura de Manoel Costa. Uma série de pinturas, acrílico em tela, na temática das vinhas e vinho e com títulos aliciantes como “Escorrimentos lávicos” e “Volúpias de mosto”, ficam patentes neste local durante o festival internacional de artes. De volta à Delegação do Pico da ALRAA encontramos uma série de mini telas de Fátima Madruga “Pequeno é Bonito” que também seguem a temática do vinho, vinhas, a Madalena, o Pico e esta grande celebração que é a Cidade do Vinho 2017.

No domingo, 28 de maio, abre a quinta exposição na temática, com o trabalho do holandês Pieter Adriaans “Pico em Aguarelas”. O local da exposição é a Atlântico Teahouse.