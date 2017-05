David Fernandes conquista pódio na Taça do Mundo

O internacional olímpico, canoísta e navalista David Fernandes iniciou, na passada sexta feira, a competição do ciclo olímpico, na Taça do Mundo de Velocidade, inserido na Equipa Nacional.

A competição teve lugar no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, onde juntou cerca de 300 canoístas de 30 países.

David Fernandes participou na prova dos k2 de 500 metros, juntamente com David Varela. Nas eliminatórias, a dupla destacou-se ao garantir o terceiro lugar, efetuando a prova em 1.32,748, tempo este que serviu de passaporte direto para a final A da competição. Já na final, concluíram a prova com uma melhoria de tempo (1.32.624) mas acabaram ficando classificados em sexto lugar, a pouco mais de três segundos do pódio.

O atleta navalista, juntamente com Emanuel Silva, David Varela e João Ribeiro competiram na final A dos k4 de 500 metros. Sendo um dos favoritos a conquistar uma medalha, a equipa efetuou uma excelente participação conquistando a prata com um tempo de 1.20.942 minutos, ficando a 356 milésimos do ouro da Ucrânia e à frente da Hungria, que ficou a 972 milésimos de segundo do primeiro. Num total de três dias de competição, Portugal atingiu um total de 10 pódios, superando os oito de 2016.