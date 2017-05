Tartaruga devolvida ao meio natural em Santa Maria

Os serviços do Parque Natural de Santa Maria promoveram na útilma sexta-feira a devolução ao meio natural de uma tartaruga-boba (Caretta Caretta), depois de ter estado vários dias em tratamento e recuperação. A tartaruga foi encontrada a 12 de maio, por um particular, na Praia de Lobos, presa a uma arte de pesca, tendo sido entregue aos cuidados do Parque Natural de Santa Maria.

O animal, com 38 centímetros e 5,5 quilos, apresentava sinais de elevada desidratação, bem como a amputação e necrose da barbatana dianteira esquerda e diversos ferimentos provocados pela rede de pesca.

Durante o período de recuperação, que contou com a colaboração do Clube Naval e do Serviço de Desenvolvimento Agrário de Santa Maria, a tartaruga esteve sujeita a alimentação induzida e a sessões de natação, tendo readquirido sinais de atividade que permitiram o seu retorno ao mar.

A poluição marinha, incluindo as artes de pesca abandonadas, é uma das principais causas de morte de animais marinhos, seja pela ingestão de plásticos que provocam a falsa alimentação ou a sua asfixia, seja pelo aprisionamento do animal, impedindo-o de se alimentar ou de respirar, como sucedeu neste caso.