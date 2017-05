Pestana com nova pousada em Vila Real de Santo António

As Pousadas de Portugal vão adicionar uma nova unidade ao seu portefólio. O projecto é para Vila Real de Santo António e é fruto do investimento de três milhões de euros.

A apresentação do projecto acontece esta segunda-feira, 22 de maio, pelas 11h00, no Edifício da Antiga Alfândega (Av. da República) e conta com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e Presidente do Conselho de Administração da VRSA – Sociedade de Gestão Urbana, Luís Gomes.

O anúncio sobre o investimento e a estratégia de expansão será feito pelo Presidente da Comissão Executiva e CEO do Pestana Hotel Group, José Theotónio, e pelo Presidente do Grupo Pestana Pousadas, Luis Castanheira Lopes.