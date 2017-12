Voleibol com jornada vitoriosa

Shares

O voleibol teve uma jornada vitoriosa este fim-de-semana, com as equipas madeirenses a competir nos Campeonatos Nacionais da 2.ª Divisão a vencer as suas partidas.

Nos masculinos, o CS Marítimo defrontou o CD Fiães (Clube Desportivo de Fiães) no Sábado, e venceu por 3-1 (25-14; 28-26; 19-25; 25-23).

Com este resultado a equipa verde-rubra isola-se no segundo lugar da Série B da 1.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, com 17 pontos, em 8 jornadas já disputadas. O CN Ginástica lidera com 20 pontos, com o mesmo número de jogos, mas a equipa madeirense conseguiu distanciar-se do terceiro classificado, ocupado neste momento pelo CD Fiães e CV Espinho, ambos com 14 pontos, em 9 encontros cumpridos.

Nos femininos, o CS Madeira recebeu e venceu hoje a AA Coimbra (Associação Académica de Coimbra), por 3-0 (25-18; 25-18; 25-18).

Com este resultado a equipa madeirense chega à liderança isolada da Serie B da 1.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, com 21 pontos, em oito jogos disputados, a 1 ponto da Escola Pedro Eanes Lobato, 2.º classificado, e a 3 pontos da Academia José Moreira, 3.º classificado. A competição regressa no fim-de-semana de 6 e 7 de Janeiro de 2018.