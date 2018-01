Voleibol com jornada vitoriosa

Shares

O voleibol teve uma jornada vitoriosa, neste fim-de-semana, dias 6 e 7 de janeiro de 2018, com as equipas madeirenses a competir nos Campeonatos Nacionais da 2.ª Divisão a vencer as suas partidas.

Nos masculinos, o CS Marítimo recebeu e venceu o AC Albufeira (Atlético Clube de Albufeira) por 3-0 (25-13; 25-22; 34-32).

Com este resultado a equipa verde-rubra consolida o segundo lugar da Série B da 1.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, com 20 pontos, a 5 pontos do líder, CN Ginástica, e a 3 pontos de vantagem do 3.º classificado, o CF Fiães,

Nos femininos, o CS Madeira venceu o Esmoriz GC (Esmoriz Ginásio Clube) por 3-2 (25-21; 25-23; 16-25; 26-28; 16-14).

A equipa madeirense conquista 2 pontos e tem agora de partilhar a liderança da Serie B da 1.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, com a Escola Pedro Eanes Lobato, ambas com 23 pontos.

Com este resultado o CS Madeira assegurou matematicamente o apuramento para a “Série dos Primeiros” da 2.ª Fase da competição, numa altura em que ainda faltam 3 jogos para o fim da 1.ª Fase.