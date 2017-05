O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, quer alterar a Constituição através de uma Assembleia Constituinte, o que levou a oposição a pedir à população para sair à rua em protesto nas principais cidades do país.

“O que aconteceu hoje é o pior na história da Venezuela. Nicolás Maduro está a dissolver a democracia e a República e, face a isso, a Unidade Democrática e os deputados da Assembleia Nacional apelamos ao povo a rebelar-se”, disse o presidente do parlamento, Júlio Borges.

Maduro convocou na segunda-feira os venezuelanos para elegerem uma Assembleia Nacional Constituinte cidadã, para, justificou, preservar a paz e a estabilidade da República. O anúncio teve lugar durante uma transmissão simultânea e obrigatória pelas rádios e televisões do país, no âmbito de uma marcha de simpatizantes, em Caracas, para assinalar o Dia do Internacional dos Trabalhadores.