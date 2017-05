Indonésio nascido há 146 anos morreu na semana passada

Um indonésio que alegava ter nascido 146 anos morreu na semana passada e foi enterrado ontem na região oriental da província de Java Central. O documento de identidade de Sodimejo, também conhecido como Mbath Gotho, indica que nasceu a 31 de Dezembro de 1870 em Sragen, o que o converteria na pessoa mais velha do mundo, embora tal nunca tenha sido oficializado.

Numa pequena cerimónia organizada pelo seu neto Suryanto e outros familiares, os restos mortais de Mbah Gotho foram colocados numa sepultura perto de uma das suas filhas do quarto casamento, que morreu com 60 anos. Segundo o neto, a madeira para cobrir o caixão já tinha sido comprada há 18 anos e a lápide em 1992.

De acordo com a sua documentação, Sodimejo nasceu no ano seguinte ao da inauguração do canal do Suez, quando a Indonésia ainda era uma colónia holandesa e se designava Índias Orientais Holandesas.

A organização Guinness World Records atribui o recorde de longevidade à francesa Jeanne Louise Calment, que viveu 122 anos e 164 dias e morreu em Agosto de 1997. A pessoa mais velha do mundo é actualmente a jamaicana Violet Brown, que nasceu a 10 de Março de 1900.