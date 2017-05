Contigo Teatro leva performance poética à Assembleia

O Salão Nobre da Assembleia foi palco da performance poética “Ainda que pese”. Uma iniciativa da Associação Companhia Contigo Teatro, inserida no V Encontro de leitura em Voz Alta – Ler com Amor, com orientação de Gisela Canãmero, que se realizou no dia 29 de abril.

“Ainda que pese” tem como performers: Ana Olim, Ana Vieira, António Garcês, António Neto, Carmo Lopes, Conceição Gonçalves, Cristina Ferreira, Diana Silva, Fernanda Freitas, Fernanda Nascimento, Lila Abreu, Lucília Abreu, Luís Varela, Maria Helena Abreu, Maria José Costa, Maria Neide Henriques, Pedro Santos, Regina Santos, Rosa Coelho, Rui Barata e Sandro Nóbrega.