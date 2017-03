Vinho Madeira presente na ProWine

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM) está presente, até esta terça-feira, na ProWine, em Düsseldorf. Trata-se da maior feira mundial de vinho e bebidas espirituosas, onde se reúnem os profissionais dos sectores vínico e de bebidas espirituosas com mais de 6300 expositores, de 60 países, incluindo as regiões vitivinícolas mais importantes do Mundo.

No ano transato, esta feira contou com a visita de cerca de 55.000 profissionais do setor vínico, a grande maioria com cargos intermédios e de topo, provenientes de mais de 126 países e ainda a visita de cerca de 1.000 jornalistas de 43 países.

Esta feira é considerada o maior ponto de encontro entre quem vende e quem compra no mercado mundial de vinhos, sendo por isso estrategicamente relevante a presença do Vinho Madeira nesta feira, com o intuito de potenciar novas oportunidades de negócios num panorama internacional. De referir ainda que a Alemanha é o 4º maior mercado das expedições do Vinho Madeira a nível Comunitário.

O IVBAM participa na feira em conjunto com quatro empresas exportadoras de Vinho Madeira – Henriques & Henriques; Madeira Wine Company; Justino´s Madeira Wines e Vinhos Barbeito.

À semelhança de outras feiras vínicas, o stand do Vinho Madeira estará inserido no stand global da Viniportugal – Wines of Portugal.

A participação nestas feiras é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.