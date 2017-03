A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, esteve, em representação do Governo Regional, nas comemorações do 297.º aniversário da Freguesia do Curral das freiras.

Na ocasião, Susana Prada aproveitou para transmitir aos presentes que o “Governo Regional está atento às necessidades da população do Curral das Freiras e tem trabalho no sentido de as satisfazer”.