CNF volta a dominar em grande os pódios da 2ª Etapa do BRISA Circuito Regional de Surf de Esperanças

A segunda etapa do BRISA Circuito Regional de Surf Esperanças, decorreu durante o dia de hoje, dia 19 de Março em São Vicente, mais precisamente na praia da Fajã da Areia.

O Clube Naval do Funchal marcou presença com cerca de 15 surfistas e que uma vez mais, voltaram a repetir os excelentes resultados obtidos na primeira etapa, conquistando os pódios em todas as categorias disputadas.

No que concerne aos resultados desta grande prova de surf na categoria de Sub 14 o CNF dominou o pódio, tendo ficado Nilton Freitas em 1º lugar, seguido de Francisco Soares e Enzo Azenar. Nos Sub12 o primeiro lugar voltou a ser navalista representado por Enzo Aznar, ficando em segundo lugar Timur Vasilev do CD Nacional e em terceiro lugar Martim Antunes (CNF)

Nos Sub 16 o pódio foi novamente representado pelo Clube Naval do Funchal, sendo que Tomás Lacerda ficou em 1º lugar seguido de Bernardo Correia e Nilton Freitas.

Nos sub18 o primeiro lugar foi de Francisco Ornelas do CD Nacional mas o segundo e terceiro lugares do pódio foram de Tomás Lacerda e Lourenço Faria respetivamente. Por fim, nos sub18 feminino Verónica Silva do CD Nacional conquistou o primeiro lugar e Matilde Faria do SUB 18 o segundo lugar.