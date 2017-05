Clube Naval com forte presença no Torneio Nadador Completo

100 nadadores do CNF – Clube Naval do Funchal (dos escalões de infantis aos seniores), irão participar no Torneio Nadador Completo nos dias 6 e 7 de maio no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.

Esta prova, organizada pela ANM, pertence ao calendário nacional de provas da Federação Portuguesa de Natação, e visa criar o ranking nacional nas categorias de infantil (A e B) e juvenil (A e B), como também apurar os nadadores “mais completos”, femininos e masculinos destas categorias. Assim, todos os nadadores participam nas provas de 100 mariposa, 100 costas, 100 bruços, 100 livres e 200 estilos, sendo que através de pontuação, irão entrar no ranking nacional.

A primeira sessão de provas ocorre no dia 6 de maio e a segunda sessão no dia 7, ambas pelas 9h15.