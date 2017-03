Canoístas do naval alcançaram os pódios no Campeonato Regional de Maratonas

O Campeonato Regional de Maratonas, que deveria ter tido lugar no passado dia 11 de Março, viu-se obrigado a ser reagendado devido às más condições marítimas.

Neste sentido, no dia 25 decorreu a referida competição, pelas 10h00, no qual o Clube Naval do Funchal participou em diversas categorias, sendo que, no k1 Sénior Masculino, estiveram a competir Tiago Gonçalves, Mário Pereira, Sancho Capelo, Marco Gomes, David Fernandes, João Câmara, Válter Andrade e Bruno Gomez e ainda no k1 Sénior Feminino Carlota Duarte e Maria Pereira. Já no K1 Júnior Masculino, estiveram Rui Macedo, Alexey Pogrebtsov, Paulo Camacho e Luís Garcias. No K1 Júnior Feminino marcaram presença Margarida Caetano, Carolina Fernandes e Beatriz Santos. O CNF ainda participou com os K2 Sénior Masculino com a dupla Pedro Mendes e Bruno Afonso e no K2 Júnior Masculino com Bruno Albuquerque / Gonçalo Ribeiro e ainda Francisco Abreu / João Ferreira.

O Campeonato Regional de Maratonas, teve lugar na Baía do Funchal, e consistiu numa prova de longa distância, na qual os Séniores Masculinos percorreram uma distância de 20 Kms, os Seniores Femininos, Juniores e Veteranos Masculinos e Femininos percorram 15 Kms de percurso.

O Clube Naval do Funchal viu o seu esforço compensado sendo que no que concerne aos pódios, no K1 Seniores os dois primeiros lugares foram do naval ficando em 1º Marco Gomes (CNF); 2º João Câmara (CNF); 3º Válter Andrade (ANCL).Nos K1 Seniores Femininos o pódio foi do domínio das navalistas, sendo que em primeiro lugar ficou Carlota Duarte e em segundo Maria Pereira.

Já nos K1 Juniores Femininos, o primeiro lugar foi para Marta Freitas (CTM); mas o segundo lugar foi da navalista Carolina Fernandes e o terceiro de Beatriz Santos também do CNF.

Ainda nos K2 Seniores o lugar mais alto do pódio foi da dupla do naval Pedro Mendes/Bruno Afonso , sendo que o 2º lugar foi de Emanuel Nóbrega/Gonçalves Ornelas (ANCL) e o 3º para Ruben Freitas/Tiago Afonso (CTM);

Quanto à classificação coletiva, o Centro Treino Mar sagrou-se Campeão Regional da especialidade com 122 pontos, seguido pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação Náutica de Câmara de Lobos com 112 pontos.