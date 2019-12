Santana acolhe Taça da Madeira em Iniciados e Seniores de Esgrima

Amanhã, dia 30 de Novembro, decorrerá no Pavilhão de Santana mais uma prova do calendário de Esgrima na Madeira. Trata-se da Taça da Madeira em Iniciados e Seniores, 2019/2020. Na parte da manhã, com concentração prevista para as nove horas, a prova de iniciados terá início às 10 horas e, na parte da tarde, a prova de seniores começará pelas 13 horas. Haverá entrega de prémios aos melhores dos dois escalões. Aos iniciados pelas 12.45 e aos seniores pelas 16 horas.

Esta é mais uma prova do calendário Regional de Esgrima onde estarão envolvidos mais de duas dezenas de atletas dos vários clubes da Região Autónoma da Madeira.

A realizações desta prova no norte da ilha visa o cumprimento de um dos objectos da Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira – AERAM que procura levar a modalidade a todos os pontos da ilha, não só acompanhando o desenvolvimento da modalidade dos clubes espalhados pela Região como também divulgando uma modalidade que está em franco crescimento, quer em número de atletas quer em número de clubes.