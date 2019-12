Nas bancas a edição 1043 do Tribuna da Madeira

Governo “apodera-se” da Placa Central

A polémica em volta das tradicionais barraquinhas de Natal na Placa Central deu que falar esta semana, com a emissão de comunicados e ofícios a tentar chegar a um consenso sobre quem decide sobre a instalação destas casinhas. Em vésperas do início das festividades, o Governo Regional coloca um ponto final e aprovou tarde, em reunião do Conselho de Governo, esta quinta-feira, as restrições aos espaços de domínio público municipal na Placa Central.

‘Contencioso’ tornou-se «guerra interna»

O ‘Mercadinho de Natal’ é o último diferendo a surgir entre a Câmara Municipal do Funchal e o Governo Regional, num relacionamento institucional que tem sido marcado por trocas de acusações e processos judiciais. Dívidas, taxas e até pontes têm servido para alimentar um contencioso que se arrasta desde a mudança de poder na autarquia.

Investimento de 200 mil euros em obras nas escarpas

As intervenções que vão decorrer nas escarpas sobranceiras ao túnel João Abel de Freitas, e que arrancaram já no passado dia 21, visam “conferir segurança a todas as pessoas que circulam neste troço de via rápida”, afirma o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, sublinhando que é “uma obra muito importante e necessária”.

“Memórias da Guerra” na primeira pessoa

A sala de sessões da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBS Gzarco) foi palco, no passado dia 21, de uma conversa/debate sobre a guerra colonial portuguesa a que se deu o nome de “Memórias da Guerra”. Na realidade, tratou-se de uma conversa na primeira pessoa, pois estiveram presentes quatro ex-combatentes que deram o seu testemunho sobre os acontecimentos que vivenciaram nos diferentes teatros de operações.

Cafôfo defende “aprofundamento da Autonomia”

Paulo Cafôfo defendeu um «aprofundamento da Autonomia, refundando-a». O deputado socialista, que falava no encerramento das primeiras Jornadas Parlamentares do partido nesta legislatura, lembrou que estamos quase celebrar os 50 anos da criação da Autonomia (em 2026) e que a realidade atual é diferente daquela verificada em 1976, aquando da sua implementação. «O mundo mudou e, portanto, a Autonomia tem de mudar», afirmou.

Habitação social para vítimas de violência

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um projeto de resolução que recomenda ao Governo Regional a criação de um Programa Regional de Habitação Social que vá no sentido de privilegiar a atribuição deste tipo de imóveis às pessoas que são vítimas de violência doméstica.

Reclamações aumentam 27% nas compras online

O Portal da Queixa, enquanto influenciador de referência nacional em matéria de consumo e associado da iniciativa europeia #yourEUright – um projeto que informa os consumidores sobre os seus direitos quando compram na Internet -, alerta para o aumento do número de reclamações relativas às compras online: uma subida de 27% face a 2018. A pensar na Black Friday e no sentido contribuir para compras seguras e conscientes e para ajudar a evitar experiências de consumo negativas, a maior rede social de consumidores do país identifica os ‘7 Pecados Digitais para sobreviver à Black Friday 2019’.

“Maior Orçamento da década” em risco de aprovação

A discussão e a votação do Orçamento Municipal 2020 ficaram adiadas para o dia 2 de dezembro. A rejeição do aumento do imposto sobre os lucros das empresas com mais de 150 mil euros, e a retirada de 4 milhões de euros ao OM, marcaram o dia.

António Cruz lança “Abecedário da Loucura”

António Barroso Cruz apresenta o seu mais recente livro denominado “Abecedário da Loucura (e outros nomes)” no próximo dia 5 de dezembro, no Museu Casa da Luz, pelas 18:30H.

