Câmara do Funchal anula arrematação dos espaços na Placa Central

A Autarquia do Funchal acaba de emitir uma nota de imprensa dando conta da anulação do Edital para a atribuição de espaços na Placa Central da Avenida Arriaga, entre os dias 1 de dezembro e 6 de janeiro de 2020.

De acordo com a referida nota: «A Câmara Municipal do Funchal informa que, em virtude da publicação da resolução n.º 943/2019 da Presidência do Governo Regional em JORAM, encontra-se anulado o edital n.º 622/2019 da Câmara Municipal do Funchal, bem como a respetiva arrematação dos espaços em causa, que estava agendada para esta sexta-feira, dia 29 de novembro, na Câmara Municipal do Funchal. A Autarquia agradece a compreensão de todo».