Museu ‘A Cidade do Açúcar’ recebe 7 anos depois a “última peça”

Shares

O Museu ‘A Cidade do Açúcar’ irá receber esta sexta-feira, dia 29 de setembro, a sua “última peça”, em que será apresentado pelas 18 horas ao público através de uma palestra, intitulada: “Peça a peça se recupera o Património: O reencontro de um Contador e de um Escritório de Estrado”, com a oradora Margarida Cavaco, uma das responsáveis pelo seu restauro. Recorda-se que no aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, que fustigou o museu, algumas peças ficaram gravemente danificadas e outras desaparecidas.

A peça é designada por “Contador” sendo das Oficinas do Norte da Europa, fim do século XVI, da Coleção da Câmara Municipal do Funchal. A sua complexidade de materiais e técnicas aplicadas ao pequeno contador, dificultou a sua recuperação tornando-se mais moroso e complicado.

Tendo em conta o estado de grande degradação da peça, foi necessário o apoio de uma vasta equipa de técnicos do Laboratório José de Figueiredo – Direção Geral do Património Cultural, que envolveu vários recursos humanos desde o Laboratório Analítico (Químicos, Físicos e Biólogos), a outras áreas da conservação e do restauro.

A Câmara Municipal do Funchal – Museu A Cidade do Açúcar, agradece a toda a equipa da Direção Geral do Património Cultural pela recuperação, pelo trabalho voluntário e probono, possibilitando assim, o regresso “a casa” do Contador, para poder ser fruído novamente pelo público.