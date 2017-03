20ª edição do “Funchal – Cidade Florida” arranca a 1 de abril

As inscrições para o concurso “Funchal – Cidade Florida” abrem oficialmente a 1 de abril, neste que será o 20º aniversário deste concurso anual, através do qual a Câmara Municipal do Funchal tem apelado ao envolvimento dos munícipes na melhoria e expansão da área de espaços verdes da cidade, desafiando-os a investirem no embelezamento de hortas urbanas municipais e sociais, jardins unifamiliares e de habitação social, varandas, balcões, terraços e escadarias. As unidades hoteleiras podem novamente ir a concurso este ano.

As inscrições poderão ser feitas online, no site da autarquia, ou diretamente na Quinta do Poço, na freguesia do Imaculado Coração de Maria, onde se localiza a Divisão de Jardins e Espaços Verdes do Município. A Autarquia vai atribuir prémios no valor total de 6.600 euros para os melhores classificados.