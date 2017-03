ISAL no Salão do Estudante Brasil

O ISAL participou 23ª edição do Salão do Estudante no Brasil, que decorreu de 11 a 21 de março de 2017. Nesta deslocação o ISAL faz-se representar pela Dra. Sancha de Campanella e a Dra. Marta Quaresma membros da Direção do ISAL.

O Salão do Estudante é considerado a maior feira de intercâmbio da América Latina, e tem com 300 instituições de ensino representadas, criando oportunidades para quem procura instituições de ensino superior portuguesas e internacionais.

O ISAL em conjunto com a Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado e outras universidades Portuguesas participou também em outros eventos.