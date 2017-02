CMF abre a porta a parceria com o ISAL na área do Turismo

Os Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, passaram ontem pelo Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), no âmbito das visitas previstas para a freguesia de Santa Luzia, onde a iniciativa camarária vai decorrer até ao fim do mês de fevereiro.

O Presidente Paulo Cafôfo foi acompanhado pelo respetivo Executivo, tendo sido guiado numa visita às instalações do instituto pela Vice-Diretora Geral, Sancha de Campanella, e pelo Coordenador de Curso Nelson Abreu, o que proporcionou o debate de vários temas de interesse para ambas as instituições, complementada por uma reunião informal com a Associação de Estudantes deste estabelecimento privado de ensino superior.

A principal conclusão do encontro foi a possibilidade de criar uma plataforma de cooperação entre a CMF e o ISAL, nomeadamente na área do Turismo. Paulo Cafôfo recordou que “no início do ano passado, a CMF lançou a sua Estratégia Municipal para o Turismo e que, desde então, o Executivo tem investido em múltiplas iniciativas, entre as quais se destacam o portal Visit Funchal, o Funchal Card ou o novo posto de turismo da cidade, na Avenida do Mar.”

Uma vez que o ISAL tem uma reconhecida licenciatura nesta área, o Presidente considerou “natural que se formalize uma cooperação com o instituto a nível de estágios curriculares, que valorizaria sobremaneira os objetivos de ambas as instituições e constituiria uma grande mais-valia formativa para os alunos desta área”, no que foi plenamente secundado pela Vice-Diretora Geral, que agradeceu toda a consideração demonstrada pela visita e reiterou que essa seria uma excelente oportunidade para os alunos do ISAL, aguardando com entusiasmo por desenvolvimentos nesta matéria.

O ISAL tem, atualmente, cerca de 280 alunos, distribuídos por três áreas principais: o Turismo, a Organização e Gestão Hoteleira e a Gestão de Empresas, a que soma ofertas a nível de pós-graduações, num caso como noutro, sempre em regime pós-laboral. Paulo Cafôfo aproveitou, igualmente, para elogiar “a modernidade das instalações do ISAL, que asseguram indubitavelmente excelência a nível de condições de ensino”, concluindo a visita no polo de emprego do instituto, que desempenha um papel de relevo no apoio direto a atuais e antigos alunos, o que o Presidente também aplaudiu.

No fim da visita, a Associação de Estudantes do ISAL fez questão de convidar o autarca para a festa de finalistas deste ano, a ter lugar em maio.