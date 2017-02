Açores com novo operador turístico

A ‘Pure Azores‘ é um novo operador turístico incoming sediado nos Açores e focado em Turismo Activo sustentável. O director-geral e fundador da empresa, Miguel Soares, explica que a ‘Pure Azores’ começou como empresa de animação turística, mas desde o dia 1 de janeiro é também operador turístico. “O nosso projecto assenta fundamentalmente numa plataforma online de reserva de excursões, actividades e programas de férias nas várias ilhas dos Açores”, salienta o responsável.

De acordo com Miguel Soares, a “plataforma é inovadora”, porque é “primeira baseada nos Açores que permite a reserva de toda a panóplia de actividades de animação turística disponíveis nas várias ilhas dos Açores. De momento iniciamos com São Miguel e Terceira, mas até ao fim do ano vamos adicionar pelo menos Pico e Faial”.

Em relação aos programas para vários dias, a ‘Pure Azores’ vai focar-se em turismo activo e sustentável para grupos pequenos. “Não acreditamos em turismo de massas num destino natureza como os Açores, no entanto não existe uma oferta alternativa bem estruturada, sendo que pretendemos preencher essa lacuna. A empresa destina-se ao mercado que partilha estes valores e forma de viajar”, conclui Miguel Soares.