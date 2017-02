Portugueses entre os que mais compram automóveis topo de gama

Em Portugal, as marcas premium representam 24% das vendas de veículos novos. Apenas a Alemanha (29%), o Reino Unido (27%) e a Bélgica (27%) apresentam quotas de mercado mais elevadas para marcas topo de gama, entre os quinze países analisados. O mais recente estudo do Observador Cetelem revela ainda que, no que diz respeito aos modelos, os veículos berlina e carrinha são, no geral, os que mais conquistam os automobilistas nacionais.

É na Europa que as marcas premium são mais representadas, com um mercado apoiado essencialmente pelas empresas, através de soluções de financiamento e aluguer de longa duração. O estudo aponta ainda outros fatores que levam ao crescimento das marcas topo de gama, como a aposta em modelos alternativos à tradicional berlina, o que parece cativar novos segmentos de consumidores.

Berlina e carrinhas no topo das preferências

Os modelos berlina (44%) e carrinha (21%) são, no geral, os que reúnem mais utilizadores em Portugal, seguidos pelos monovolumes (10%). Os restantes países analisados também utilizam sobretudo o modelo berlina (57%), mas optam menos do que os portugueses pelas carrinhas (11%), que surgem em segundo lugar, juntamente com os 4×4 SUV (11%). Os restantes tipos de veículos conduzidos pelos portugueses são os 4×4 SUV (7%); os coupés – cabriolé (6%); os combispace (6%) e outros, como os utilitários (6%).

No que diz respeito às intenções de compra dos portugueses para os próximos dois anos, os modelos berlina (19%) e carrinha (15%) continuam a dominar as preferências, seguidos pelos 4×4 SUV (9%). Os valores são, no entanto, inferiores às intenções de compra destes modelos nos quinze países analisados, exceto no caso das carrinhas: berlina (36%); 4×4 SUV (19%) e carrinha (11%).

As análises e previsões deste estudo foram realizadas em colaboração com a empresa de estudos e consultoria BIPE (www.bipe.com). Os inquéritos quantitativos aos consumidores foram conduzidos pela TNS Sofres, em junho de 2016, em quinze países – África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil, China, Espanha, Estados Unidos da América, França, Itália, Japão, México, Polónia, Portugal, Reino Unido e Turquia. No total, foram inquiridos mais de 8.500 proprietários de automóveis.