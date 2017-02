PCP constata “vergonha no planeamento e ordenamento do território” na Mãe de Deus

Na iniciativa que teve lugar, nesta quinta-feira, dia 9, na Freguesia do Caniço, no Caminho Velho dos Reis Magos, foram apresentadas as seguintes declarações políticas pelo dirigente do PCP, Indalécio Santos.

“Estivemos hoje na zona da Mãe de Deus, Freguesia do Caniço, mais precisamente no Caminho Velho dos Reis Magos. Estivemos cá a constatar o que para nós é uma vergonha no planeamento e ordenamento do território.

Durante anos, a edilidade deste concelho, permitiu que aqui se construísse apartamentos sem qualquer ordenamento, foi construir desalmadamente, sem qualquer preocupação pelo ordenamento daquela zona, ou seja, um pouco como aconteceu por todo o Caniço.

Neste momento existe uma zona territorial, onde habitam milhares de pessoas, que todos os dias, para chegarem a casa é um fadário. Quem tem viatura própria, percorre uma estrada sem condições para circulação automóvel.

Mas para quem não tem viatura própria, a vida complica-se mais um pouco, pois aquele extenso percurso (Caminho Velho dos Reis Magos), não é servido por uma carreira de autocarro, ou seja, quem não tem viatura, faz o percurso a pé.

Quem ali vive sente na pele os erros cometidos ao longo de anos, no mau planeamento e ordenamento do território, pelos sucessivos executivos camarários.

Constatamos igualmente que da parte do executivo camarário actual, não existe vontade de resolver esta situação, em nosso entender governar uma Câmara não é só anunciar, é necessário executar, arranjar soluções, resolver problemas.

Da nossa parte, para além da solidariedade que temos para com quem ali vive, na próxima Assembleia Municipal, iremos através do nosso eleito confrontar o executivo camarário em relação a esta situação, exigindo soluções para a mesma.”